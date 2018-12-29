Сирию покинула первая группа войск США

29 Дек. 23:51 2018-12-29T23:54:50+03:00

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США начали вывод своих войск и территории Сирии. Первая группа американских военнослужащих покинула свое расположение и направляется в Ирак.

Как сообщает турецкое информагентство Anadolu, около 50 служащих ВС США разгрузили склад с оружием и боеприпасами в провинции Эль-Хасака. После этого они направились к иракской границе на бронированных армейских внедорожниках. Грузовики с вооружением направляются туда же.

По данным издания, на оставленном ими складе площадью около 400 квадратных метров находилось вооружение, предназначенное для сил самообороны сирийских курдов.

Как ранее сообщал сайт "КП", президент США Дональд Трамп, общаясь в среду, 26 декабря, с американскими военнослужащими в Ираке, заявил, что не собирается выводить войска из этой ближневосточной страны. Более того, хозяин Белого дома рассчитывает использовать Ирак как базу на случай действий в Сирии.

Неделей ранее Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Свой шаг он мотивировал полной победой над террористами.