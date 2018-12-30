Путин поручил продумать создание банка для строительства жилых высоток
Правительство России проработает возможность создания специализированного банка для финансирования строительства многоквартирных жилых домов. Такое поручение кабинету министров дал президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего 11 декабря совещания.
"... создание с участием АО "ДОМ.РФ" специализированной кредитной организации (уполномоченного банка в сфере жилищного строительства) для финансирования строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", - говорится в тексте поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Правительству должно проработать этот вопрос, а также необходимые изменения в законодательство, до 15 апреля 2019 года. Кроме того, кабмин рассмотрит возможность наделения регионов полномочиями для обращения в суд с исками о банкротстве застройщиков и введения ускоренного судебного рассмотрения подобных исков.
Также президент поручил обязать уполномоченный орган вести реестра всех строящихся многоквартирных домов, признанных в установленном порядке проблемными.