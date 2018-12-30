Путин поручил продумать создание банка для строительства жилых высоток

СЕГОДНЯ 00:15 2018-12-30T00:15:38+03:00

Правительство должно проработать такую возможность до 15 апреля 2019 года

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Правительство России проработает возможность создания специализированного банка для финансирования строительства многоквартирных жилых домов. Такое поручение кабинету министров дал президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего 11 декабря совещания.

"... создание с участием АО "ДОМ.РФ" специализированной кредитной организации (уполномоченного банка в сфере жилищного строительства) для финансирования строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", - говорится в тексте поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству должно проработать этот вопрос, а также необходимые изменения в законодательство, до 15 апреля 2019 года. Кроме того, кабмин рассмотрит возможность наделения регионов полномочиями для обращения в суд с исками о банкротстве застройщиков и введения ускоренного судебного рассмотрения подобных исков.

Также президент поручил обязать уполномоченный орган вести реестра всех строящихся многоквартирных домов, признанных в установленном порядке проблемными.