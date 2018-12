Умерла комедийная актриса Джун Уитфилд

СЕГОДНЯ 01:58 2018-12-30T03:03:27+03:00

Умерла британская комедийная актриса, дама Джун Уитфилд. Об этом 29 декабря сообщает телерадиокорпорация ВВС.

Карьера актрисы длилась на протяжении последних 60 лет. Уитфилд даже в последние годы появлялась на телеэкранах в разных сериалах и телешоу. Она снималась в "Шоу Бенни Хилла", сериалах "Так держать… Медсестра", "Ещё по одной", "Друзья", "Чисто английские убийства", "Доктор Кто", "Новые трюки", "Убийства в Мидсомере", "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Улица коронации", "Дуракам везёт" и "Питер Кингдом вас не бросит".

Ее голосом на протяжении многих лет говорила героиня романов Агаты Кристи Мисс Марпл в радиопостановках Би-би-с. А роль Уитфилд в комедийном сериале "Последнее летнее вино" (Last of the summer wine), полюбилась членам британской королевской семьи.

Актриса была трижды удостоена Ордена Британской империи различных степеней. В 2017 году она была произведена в дамы-командоры Ордена за заслуги в сфере драматического и развлекательного искусства.