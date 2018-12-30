2018-12-30T02:29:45+03:00
Политика

Би-би-си попросила расследовать публикацию данных ее сотрудников в Москве

Британская вещательная корпорация направила жалобу в МИД России
Юлия ДИВЕЕВА
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Би-би-си пожаловалась на утечку данных ее сотрудников в СетьБи-би-си пожаловалась на утечку данных ее сотрудников в СетьФото: REUTERS
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Британская вещательная корпорация Би-би-си выразила тревогу и попросила российские власти расследовать инцидент с публикацией данных сотрудников ее бюро в Москве. Об этом 29 декабря сообщил глава Всемирной службы Би-би-си Джейми Энгас.

"Благополучие и безопасность наших сотрудников в Москве - наша главная забота", - приводит его заявление в Twitter пресс-служба компании.

Ранее в субботу на сайте корпорации сообщалось, что Би-би-си подала официальную жалобу в МИД России после того, как поименный список 44 сотрудников московского бюро был опубликован на информационно-развлекательном ресурсе Pikabu 25 декабря неизвестным пользователем.

В корпорации подчеркнули, что эти данные имелись лишь в распоряжении российских властей, в публичном доступе данная информация публиковалась лишь частично.

Энгас отметил, что Би-би-си всегда работала в РФ "в полном соответствии с законами и правилами страны", а новости из московского бюро Би-би-си "представляют огромную ценность" для ее британской и международной аудитории.

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