СЕГОДНЯ 04:17 2018-12-30T04:21:12+03:00

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В Объединенных Арабских Эмиратах потерпел крушение вертолет спасательной службы. Эту информацию в субботу подтвердили в Управлении гражданской авиации ОАЭ.

Авария произошла в эмирате Рас-эль-Хайма на северо-востоке страны около 5:50 вечера по местному времени 29 декабря. Вертолет Agusta AW-139 вылетел для оказания помощи. При падении погибли все члены экипажа, однако, точное число жертв не сообщается, передает The Guardian.

В ОАЭ разбился спасательный вертолет.Авария произошла в эмирате Рас-эль-Хайма.

На видео, попавшем в Сеть, видно, что машину закрутило в штопор, после чего она рухнула на скалы и загорелась.

Правитель Рас-эль-Хаймы, шейх Сауд бин Сакр аль-Касими, приказал немедленно расследовать катастрофу.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 19 октября военный вертолет США MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца Ronald Reagan. Инцидент произошел в Филиппинском море.Несколько человек пострадали, но обошлось без серьезных травм.