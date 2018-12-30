Эксперт из Германии уверен в неспособности Запада перехватить "Авангард"

СЕГОДНЯ 04:55 2018-12-30T05:00:05+03:00

Дирк Цимпер заявил, что у США не способны противостоять российскому гиперзвуковому оружию

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На Западе нет эффективных средств противодействия российскому боевому комплексу "Авангард". Такое мнение высказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk эксперт из Немецкого авиационно-космического центра Дирк Цимпер.

Он отметил, что эта система представляет "абсолютно реальную угрозу", поскольку отразить атаку такой ракеты крайне сложно.

"Это действительно сложно. Разумеется, были проведены различные исследования, и работа над созданием средств противодействия подобным боевым системам продолжается. На данный момент эффективных средств противодействия пока, однако, нет", — сказал Цимпер.

Он напомнил, что о неспособности США противостоять российскому гиперзвуковому оружию в марте 2018 года говорил начальник Стратегического командования Вооруженных сил США, американский генерал Джон Хайтен.

Как писал сайт kp.ru накануне, ранее газета Die Welt заявила о том, что военные в США встревожены успешными испытаниями российского комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.