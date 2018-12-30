2018-12-30T05:21:48+03:00
Общество

МИД РФ не получал жалоб от Би-би-си на утечку данных сотрудников компании в Москве

Мария Захарова сообщила, что Департамент информации и печати ответил на вопросы корреспондента корпорации в субботу
Юлия ДИВЕЕВА
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Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария ЗахароваДиректор Департамента информации и печати МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Министерство иностранных дел России не получало жалоб от телерадиовещательной корпорации Би-би-си на утечку личных данных сотрудников своего московского бюро. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Никаких обращений с жалобами от Би-би-си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало - в Департамент информации и печати никто от Би-би-си не обращался: заведующая корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны", - указала Захарова на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что в субботу в 16:55 приходил запрос с вопросами от корреспондента, на которые в департаменте дали ответы. Там также указали на то, что никаких обращений от московского бюро Би-би-си не поступало. По словам Захаровой, журналисты телерадиокорпорации не использовали полученные от ведомства ответы при написании материала.

Как писал сайт kp.ru, ранее Би-би-си выразила тревогу и попросила российские власти расследовать инцидент с публикацией данных сотрудников ее бюро в Москве. В Twitter компании было поубликовано обращение главы Всемирной службы Би-би-си Джейми Энгаса.

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