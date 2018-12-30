Антон Шипулин завершил карьеру седьмым местом в “Рождественской гонке”

СЕГОДНЯ 05:41 2018-12-30T05:45:39+03:00

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Российский биатлонист Антон Шипулин официально завершил свою спортивную карьеру, финишировав в традиционной “Рождественской гонке”, которая прошла в немецком Гельзенкирхене 29 декабря. Свою последнюю дистанцию он прошел в рамках гонки преследования в тандеме с Екатериной Юрловой-Перхт и занял седьмое место.

Победителями забега стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, которые показали на дистанции время 33 минуты 24,8 секунды. На втором месте немецкая пара Анаис Бескон и Эмильен Жаклен (+3,4 секунды), на третьем -третьими - белоруска Дарья Домрачева в дуэте со своим мужем норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом (+6,1), сообщает "Чемпионат".

Юрлова-Перхт призналась, что после гонки Шипулин сказал ей лишь одно слово: "Все". Пара, кстати, выигрывала в Рождественской гонке в 2012 году.

Антон Шипулин победитель и бронзовый призёр Олимпиад, победитель и шестикратный призёр чемпионатов мира. На его счету 22 победы и 65 подиумов — это рекорд биатлонистов из нашей страны в Кубке мира. Он обладатель «Хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов.

Как писал сайт kp.ru, 25 декабря олимпийский чемпион Антон Шипулин внезапно объявил о завершении спортивной карьеры. По его словам, он решился на это после инцидента с полицией в Австрии, когда российских атлетов снова начали обвинять в нарушении антидопинговых правил.