Курс рубля по отношению к доллару в 2018 году опустился на 17,5%

СЕГОДНЯ 06:32 2018-12-30T06:36:03+03:00

Рубль к концу года подешевел по отношению к доллару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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За истекший 2018 год курс рубля по отношению к доллару упал на 17,5%. На московской бирже в субботу американец торговался по 69,8175 рубля.

Падение национальной российской валюты по отношению к евро составило 6,8%. 29 декабря один евро на Московской бирже стоил 79,99 рубля, следует из данных на сайте компании.

Также цена нефти завершает год с падением на 21,6%, в сравнении с прошлогодними показателями. Так сорт марки Brent подешевел 66,87 доллара за баррель до 53,03 доллара. При этом в рублях стоимость бочки сырья почти не изменилась. По данным последних торгов это 3,84 тысячи рублей. Столько же она стоила и год назад, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне Центральный банк Россииустановил официальный курс иностранных валют на субботу, 29 декабря. По данным регулятора, курс доллара повысился на 64,56 копейки и достиг отметки в 69,5218 рубля, а стоимость евро увеличилась на 1 рубль 27,01 копейки - до 79,6581 рубля.