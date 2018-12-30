В крушении спасательного вертолета в ОАЭ погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 07:05 2018-12-30T07:06:54+03:00

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Жертвами крушения вертолета со спасателями в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ стали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба национального поисково-спасательного центра ОАЭ.

По уточненным данным, на борту воздушного судна находились три гражданина ОАЭ - два пилота и штурман, а также врач-иностранец. Причиной аварии могло стать столкновение вертолета с недавно открывшимся на горе Джебель-Джайс канатом для скоростного спуска - зиплайном, передает РИА Новости.

Ранее сайт "КП" сообщал, что в эмирате Рас-эль-Хайма на северо-востоке страны около 5:50 вечера по местному времени вертолет Agusta AW-139 разбился, упав на скалы на самой высокой точке ОАЭ - горе Джебель-Джайс. Машина вылетела для оказания помощи. Сколько людей было на борту - не сообщалось.

Власти эмирата Рас-эль-Хайма ведут расследование обстоятельств катастрофы. Правитель шейх Сауд бин Сакр аль-Касими лично следит за ходом проверки.