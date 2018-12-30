2018-12-30T07:17:57+03:00
Общество

Погода в Москве на 30 декабря 2018 года: гололедица и снег

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 30 декабря 2018 года
Алена Басавина
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Прогноз погоды на 30 декабря 2018 годаПрогноз погоды на 30 декабря 2018 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стало известно, какой будет погода в Москве на 30 декабря 2018 года. Прогноз синоптиков опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России.

Согласно опубликованным данным, дневная температура воздуха составит -7…-5 градусов. Ожидается облачность с прояснениями и гололедица. Местами пройдет небольшой снег.

Скорость ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление будет зафиксировано на отметке в 750 миллиметров ртутного столба.

В ночь с 30 на 31 декабря температура воздуха опустится до -6…-4 градусов. Местами также ожидается небольшой снег и гололедица. Скорость ветра останется на дневном уровне, давление возрастет до 751 миллиметра ртутного столба.

Напомним, что ранее в Гидрометцентре России рассказали о погоде в Москве на Новый год 2019. В праздничную ночь в столице окрепнет мороз до -8…-13 градусов. Ночь будет облачной, возможен небольшой снег. Днём 1 января 2018 года от -3 до -8 градусов. И снова серое небо, временами снег.

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