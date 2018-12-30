2018-12-30T07:27:27+03:00
Общество

Компания «Атурист-тур» сообщила о прекращении деятельности

Причиной закрытия стала невозможность исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристического продукта
Алена Басавина
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Ростуризм сообщает о закрытии еще одной туристической фирмыРостуризм сообщает о закрытии еще одной туристической фирмыФото: Олег ЗОЛОТО
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Компания «Атурист-тур» 29 декабря получила уведомление о прекращении туроператорской деятельности. Информация об этом опубликована на официальном сайте Федерального агентства по туризму.

Согласно опубликованным данным, туристическая фирма не смогла выполнить свои обязательства перед клиентами.

Известно, что гражданская ответственность ООО «Атурист-тур» за неисполнение обязательств по договору застрахована на общую сумму в 10 миллионов рублей в страховой компании САО «Якорь», которая находится в Москве по адресу: Подсосенский пер, д 5-7 стр. 2.

«Размер фонда персональной ответственности ООО «Атурис-тур» составляет 115 202 рубля», - указано на сайте Ростуризма.

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