2018-12-30T07:29:05+03:00
В мире

Кибератака нарушила выпуск газет в крупнейшей типографии Лос-Анджелеса

В эти выходные газеты не получат читатели Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune
Юлия ДИВЕЕВА
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В типографии газеты Los Angeles Times произошел компьютерный сбой из-за вирусаВ типографии газеты Los Angeles Times произошел компьютерный сбой из-за вирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Лос-Анджелесе подписчики нескольких крупных изданий не получили свою утреннюю корреспонденцию из-за сбоя в работе самой большой местной типографии. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

Компьютерную систему типографии поразил вирус, который сбил работу всей ее системы, руководящей процессом печати. В результате был приостановлен выпуск тиража сразу нескольких изданий, в том числе Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune.

Типография принадлежит издательскому дому Los Angeles Times. Пресс-секретарь компании Хиллари Мэннинг сообщила, что газета работает над устранением проблем, но вероятнее всего, калифорнийцы не получат свои газеты и в воскресенье.

В компании считают, что заражение компьютерной сети типографии вредоносным вирусом является кибернетической атакой.

Тираж Los Angeles Times, по оценкам ряда профильных ассоциаций, в последние несколько лет составлял от 450 тыс. до 650 тыс. экземпляров.

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