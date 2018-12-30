Кибератака нарушила выпуск газет в крупнейшей типографии Лос-Анджелеса

СЕГОДНЯ 07:29 2018-12-30T07:29:05+03:00

В эти выходные газеты не получат читатели Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune

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В Лос-Анджелесе подписчики нескольких крупных изданий не получили свою утреннюю корреспонденцию из-за сбоя в работе самой большой местной типографии. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

Компьютерную систему типографии поразил вирус, который сбил работу всей ее системы, руководящей процессом печати. В результате был приостановлен выпуск тиража сразу нескольких изданий, в том числе Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune.

Типография принадлежит издательскому дому Los Angeles Times. Пресс-секретарь компании Хиллари Мэннинг сообщила, что газета работает над устранением проблем, но вероятнее всего, калифорнийцы не получат свои газеты и в воскресенье.

В компании считают, что заражение компьютерной сети типографии вредоносным вирусом является кибернетической атакой.

Тираж Los Angeles Times, по оценкам ряда профильных ассоциаций, в последние несколько лет составлял от 450 тыс. до 650 тыс. экземпляров.