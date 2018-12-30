2018-12-30T07:40:17+03:00
Общество

В США шесть человек пострадали из-за рухнувшего телетрапа

Инцидент произошел в аэропорту Балтимор-Вашингтон штата Мэриленд
Алена Басавина
Поделиться:
В произошло обрушение телетрапаВ произошло обрушение телетрапаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Шесть человек в США получили травмы в результате обрушения телетрапа. Инцидент произошел в минувшую субботу, 29 декабря, на территории международного аэропорта Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд.

«Произошел частичный отказ оборудования телетрапа у выхода E-10», - сообщила в Twitter пресс-служба воздушной гавани. На место происшествия оперативно прибыла пожарная охрана и служба спасения.

По предварительным данным, в местные больницы госпитализировали шесть человек. Их травмы не представляют угрозу для жизни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кибератака нарушила выпуск газет в крупнейшей типографии Лос-Анджелеса
Компания «Атурист-тур» сообщила о прекращении деятельности
Погода в Москве на 30 декабря 2018 года: гололедица и снег
В крушении спасательного вертолета в ОАЭ погибли четыре человека
Курс рубля по отношению к доллару в 2018 году опустился на 17,5%
ЗРК "Витязь" поступит на вооружение российской армии в 2019 году
Антон Шипулин завершил карьеру седьмым местом в “Рождественской гонке”
МИД РФ не получал жалоб от Би-би-си на утечку данных сотрудников компании в Москве
Эксперт из Германии уверен в неспособности Запада перехватить "Авангард"
В ОАЭ разбился спасательный вертолет
Немецкие ученые нашли причину обжорства
Скворцова сообщила о росте зарплат врачей в 2018 году на 39%
Би-би-си попросила расследовать публикацию данных ее сотрудников в Москве
Умерла комедийная актриса Джун Уитфилд
Британские ученые выяснили последствия отказа от алкоголя на месяц
Трамп обвинил демократов в смерти детей нелегальных мигрантов
Срок пилотного проекта по tax free в России продлен до конца 2019 года
Путин поручил продумать создание банка для строительства жилых высоток
Сирию покинула первая группа войск США
Кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в Москве вместе с женой