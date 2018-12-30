В США шесть человек пострадали из-за рухнувшего телетрапа
Инцидент произошел в аэропорту Балтимор-Вашингтон штата Мэриленд
В произошло обрушение телетрапаФото: REUTERS
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Шесть человек в США получили травмы в результате обрушения телетрапа. Инцидент произошел в минувшую субботу, 29 декабря, на территории международного аэропорта Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд.
«Произошел частичный отказ оборудования телетрапа у выхода E-10», - сообщила в Twitter пресс-служба воздушной гавани. На место происшествия оперативно прибыла пожарная охрана и служба спасения.
По предварительным данным, в местные больницы госпитализировали шесть человек. Их травмы не представляют угрозу для жизни.