В США шесть человек пострадали из-за рухнувшего телетрапа

СЕГОДНЯ 07:40 2018-12-30T07:40:17+03:00

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Шесть человек в США получили травмы в результате обрушения телетрапа. Инцидент произошел в минувшую субботу, 29 декабря, на территории международного аэропорта Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд.

«Произошел частичный отказ оборудования телетрапа у выхода E-10», - сообщила в Twitter пресс-служба воздушной гавани. На место происшествия оперативно прибыла пожарная охрана и служба спасения.

По предварительным данным, в местные больницы госпитализировали шесть человек. Их травмы не представляют угрозу для жизни.