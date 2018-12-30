Жителям Подмосковья дали газ после ЧП на газопроводе «Серпухов-Ленинград»

СЕГОДНЯ 08:27 2018-12-30T08:27:55+03:00

МЧС по Московской области сообщает о подаче голубого топлива в квартиры и дома

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В Подмосковье стартовала подача газа потребителям после прорыва трубопровода «Серпухов-Ленинград». Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Согласно опубликованным данным, газоснабжение восстановили 1514 квартирам и 473 домам. Отопление и горячее водоснабжение полностью восстановлены, котельные введены в рабочий режим.

«Без газоснабжения остаются 70 ИЖД. Перезапуск будет проведен при нахождении собственников жилья дома», - указали в пресс-службе экстренного ведомства.

Напомним, что в ночь с пятницы на субботу, 29 декабря в Серпуховском районе Подмосковья произошло возгорание газопровода. Прорыв случился между деревнями Иваньково и Калиново. Высота факела достигала 15 метров.

В результате происшествия 830 абонентов остались без газа.