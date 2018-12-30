2018-12-30T09:00:02+03:00
Общество

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

Сергей Собянин поручил обеспечить комфортные и безопасные условия отдыха жителей и гостей столицы
Алена Басавина
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Московские коммунальщики перешли на усиленный режим работыМосковские коммунальщики перешли на усиленный режим работыФото: Из архива KP.RU
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Службы городского хозяйства Москвы с 30 декабря переведены на усиленный, круглосуточный режим. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным поставлена задача - обеспечить штатную, безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы, комфортные и безопасные условия отдыха москвичей в новогодние и рождественские праздники», - приводит слова Бирюкова РИА Новости.

По словам чиновника, усиленный режим работы городских служб будет действовать все праздничные дни. Коммунальным службам поручено разместить по городу около 1290 аварийных бригад для оперативного прибытия по вызову для ликвидации нештатных ситуаций.

Также Петр Бирюков напомнил об особом контроле за местами для запуска фейерверков.

Напомним, что ранее МЧС обратилось к жителям столицы с просьбой не запускать пиротехнику из окон и балконов. Экстренные службы призвали пользоваться для этого лишь специально отведенными местами.

В столице уже установили 92 площадки для запуска фейерверков и 31 площадка для профессионального салюта.

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