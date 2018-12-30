2018-12-30T09:17:35+03:00
Общество

Супруг пропавшего директора Burger King опроверг требование выкупа

Муж Дмитрий не подтвердил информацию об общении с похитителем
Алена Басавина
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29-летнюю директора Burger King ищет полиция29-летнюю директора Burger King ищет полицияФото: Из архива KP.RU
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Похититель пропавшего директора московского ресторана сети Burger King Ирины Ахматовой не требовал выкуп. Об этом рассказал супруг предпринимателя Дмитрий.

В интервью телеканалу «360» он пояснил, что с момента исчезновения жены к нему вообще никто не обращался из посторонних. Машина Ирины была найдена, однако саму женщину до сих пор не обнаружили.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный якобы требовал у Дмитрия выкуп за жену. Преступник пояснил, что женщина в состоянии наркотического опьянения находится у него и потребовал 100 тысяч рублей. Однако данная информация не подтвердилась.

Напомним, что 29-летняя Ирина Ахматова 23 декабря на автомобиле «Ауди» направилась в командировку из Москвы в Тулу. Известно, что через сервис поиска попутчиков возле станции «Анино» на юге столицы к ней подсел мужчина, после чего автомобиль продолжил движение в сторону Московской области.

В последний раз супруг разговаривал с Ириной по телефону в 21:15 23 декабря. Спустя два часа она перестала отвечать на звонки и пропала. Полиция смогла найти автомобиль предпринимателя в Ярославле 27 декабря.

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