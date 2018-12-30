Тысячи сербов вышли на протестное шествие по Белграду

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-30T10:12:52+03:00

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Несколько тысяч сербов вышли на четвертое антиправительственное шествие по центру Белграда в субботу, 29 декабря. Граждане в желтых жилетах стали требовать изменения пенсионного законодательства.

Как сообщает ТАСС, митинг под лозунгами «Грабеж пенсионеров - это не реформа» и «Хотим реформу и контроль пенсионного фонда» стартовал возле Белградского университета. Затем люди двинулись по основным городским автомагистралям.

За порядком во время шествия следили сотрудники МВД Сербии. На перекрестках дежурили машины автоинспекции. Точное количество участников пока не сообщается.

Известно, что люди в колонне также выкрикивали антиправительственные лозунги, публично осуждали политику Александра Вучича.

Организаторы демонстрации намерены вновь призвать людей выйти на улицу 6 января. Самая массовая акция запланирована на 16 января – в день годовщины убийства в Косове сербского политика Оливера Ивановича.

Стоит сказать, что поводом для начала волнений в стране стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац.