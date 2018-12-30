2018-12-30T10:28:49+03:00
Экономика

Глава «Нафтогаза» обозначил сумму финансовых претензий к «Газпрому»

Андрей Коболев заявил, что украинская компания намерена взыскать около 2,1 миллиарда долларов
Алена Басавина
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"Нафтогаз" снова надеется отсудить деньги у "Газпрома""Нафтогаз" снова надеется отсудить деньги у "Газпрома"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев указал сумму финансовых претензий к российской компании «Газпром» в рамках судебных разбирательств. Информация опубликована в статье «Экономической правды».

По словам Коболева, после выигранного арбитража в Стокгольме украинская компания планирует взыскать с «Газпрома» 2,1 миллиарда долларов. Также в качестве компенсации она намерена арестовать активы российского концерна в Европе. Речь идет об акциях компаний, которые владеют «Северным потоком», «Северным потоком-2» и «Голубым потоком».

Глава компании также пояснил, что в 2018 году «Нафтогаз» инициировал арбитраж, в рамках которого требует пересмотреть тарифы на транзит газа в 2018-2019 годах и компенсировать «недоимки» на 11,6 миллиарда долларов.

Еще украинская компания предъявила претензии Москве по поводу «захвата» активов украинской газовой монополии в Крыму на сумму более пяти миллиардов долларов.

Напомним, что уже долгое время «Нафтогаз» не теряет надежды получить деньги от «Газпрома». Как ранее сообщал сайт kp.ru, в декабре концерн подал очередной иск к российской компании в американский суд.

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