Трамп рассказал про «величайший обман» в истории американской политики

СЕГОДНЯ 10:49 2018-12-30T10:49:06+03:00

Президент США в очередной раз указал на отсутствие доказательств его «сговора с Россией»

Изменить размер текста: A A

Дональд Трамп назвал расследование о «вмешательстве» России в американские выборы величайшим обманом. Такое заявление политик сделал на своей странице в Twitter.

«Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики», - написал президент США. Он добавил, что расследование было инициировано минюстом США и ФБР при президенте Бараке Обаме для помощи Хиллари Клинтон в президентской гонке.

Американский лидер в очередной раз указал, что до сих пор не было найдено никаких доказательств его «сговора» с Россией.

Напомним, что в США уже несколько лет ведут расследование о «вмешательстве» России в американские выборы. Дело ведет спецпрокурор, а также обе палаты конгресса. Однако до сих пор они не обнародовали никаких данных, которые свидетельствовали бы о тайном сговоре.

Москва уже не раз опровергала любые обвинения в свой адрес по этому поводу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».