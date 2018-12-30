Россияне ушли на десятидневные новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-30T11:11:55+03:00

Выходные в стране будут длиться с 30 декабря по 8 января

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У жителей России начались новогодние каникулы. Отдых продлится с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Об этом напомнили в Роструде.

«Десятидневные новогодние каникулы продлятся в России с 30 декабря по 8 января 2019 года. Первый рабочий день у большинства работников - 9 января», - приводит ТАСС данные ведомства.

Первая рабочая неделя после праздников будет трехдневной.

Производственный календарь на 2019 годФото: Из архива KP.RU

Фото: Из архива KP.RU

Согласно производственному календарю, выходные дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая. Суббота, 23 февраля, также будет перенесена на 10 мая. В результате следующие продолжительные каникулы ждут россиян с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая 2010 года.