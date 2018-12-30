2018-12-30T11:42:35+03:00
Политика

Черноморский флот за 2018 год перевыполнил план походов

Военные корабли прошли около 330 тысяч морских миль
Алена Басавина
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ЧФ за год прошел больше 300 морских мильЧФ за год прошел больше 300 морских мильФото: Минобороны РФ
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Наплаванность кораблей Черноморского флота в 2018 году увеличилась более чем на 500 ходовых суток. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Указано, что корабельные силы флота находились в море больше 6 тысяч ходовых суток. За то время они прошли 330 тысяч морских миль. В прошлом году экипажи находились в море около 5,5 тысяч ходовых суток.

«В течение учебного года все поставленные перед Черноморским флотом задачи, как в акватории Чёрного моря, так и в Средиземном море были успешно решены», - указано в сообщении.

Рост наплаванности сил Черноморского флота связан с увеличением количества дальних походов, а также их регулярностью в составе соединения кораблей Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

Известно, что во время первого в истории межфлотского учения «Океанский щит – 2018», только от Черноморского флота было задействовано 18 кораблей и судов. Тренировка проходила в Средиземном море под руководством Главнокомандующего ВМФ.

Отметим, что наплаванность – это время нахождения экипажа в море без захода в порт.

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