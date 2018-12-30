2018-12-30T12:37:44+03:00
Политика

Ким Чен Ын извинился перед президентом Республики Корея

Лидер КНДР попросил прощения за то, что в 2018 году не смог посетить Сеул
Алена Басавина
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Лидер КНДР направил письмо президенту КореиЛидер КНДР направил письмо президенту КореиФото: REUTERS
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Ким Чен Ын направил послание президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину. Лидер КНДР призвал своего коллегу к установлению мира между двумя государствами.

«Продолжим и в следующем году продвигать вместе мир и процветание на Корейском полуострове», - приводит слова северокорейского лидера агентство Kyodo.

Также в письме Ким Чен Ын извинился, что не смог посетить Сеул в 2018 году. Он выразил желание совершить рабочую поездку в ближайшем будущем.

Кроме того, глава КНДР отметил эффективность шагов, которые сделали оба государства для преодоления разногласий. Он также предложил чаще проводить двусторонние встречи.

Напомним, что в апреле состоялся первый за последние десятилетия межкорейский саммит. На нем была подписала декларация о мире, процветании и объединении. Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, который побывал на территории Республике Корея.

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