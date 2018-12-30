Россия завершит создание системы обороны на Курилах к 2020 году

СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-30T13:09:19+03:00

Речь идет об увеличении числа береговых ракетных комплексов, а также развитии портовой и аэродромной инфраструктуры

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До конца 2020 года Россия планирует завершить создание единой оборонительной системы на Курильских островах. Такие данные со ссылкой на документы вооруженных сил России представило агентство Kyodo.

«Необходимо сделать невозможным пересечение проливов кораблями противника и высадку десантных войск противника на острова», - приводит издание выдержку из плана по усилению безопасности в Охотском море.

Согласно приведенным данным, Россия намерена увеличить количество ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Также развитие получат аэродромы и порты для крупных кораблей.

Агентство связывает действия России с увеличением военного присутствия США у берегов Курильских островов. Также Москва хочет обеспечить свободное перемещение Тихоокеанского флота.

По мнению Kyodo такой шаг со стороны России может негативно отразиться на переговорах по мирному договору с Японией. Его обсуждение решили возобновить во время встречи российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ.

Ранее премьер-министр прокомментировал вопрос размещения американских военных баз на Курилах в случае передачи их части Японии. Он ответил, что этот вопрос на данный момент обсуждают в Вашингтоне.

Напомним, что в 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны. Согласно этому документу Советский Союз обязывался передать Японии остров Шикотан, а также группу островов. Однако данное обязательство было аннулировано после заключения договора о взаимопомощи между Японией и США, подписанном в 1960 году. Представители СССР заявили, что острова будут переданы Японии лишь после вывода с ее территории всех иностранных войск.