В московском метро будут транслировать новогоднее поздравление президента

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-30T13:26:44+03:00

Ежегодная праздничная речь Владимира Путина прозвучит из динамиков на всех станциях

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В столичном метро и МЦК в новогоднюю ночь будут транслировать поздравление президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщает пресс-служба «Московского метрополитена».

Видеообращение будут показывать около 9 тысяч экранов в 1820 вагонах. Услышать речь главы государства можно будет также на эскалаторах.

Отметим, что новогоднее поздравление смогут также увидеть в полночь пользователи бесплатного Wi-Fi – MT_FREE. Пассажиры попадут на специальную поздравительную страницу при авторизации.

Напомним, что в московское метро и МЦК будут работать всю ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Также он добавил, что в рождественскую ночь работа общественного транспорта будет продлена до 2:00.

По словам градоначальника, такой режим работы планируется опробовать во время празднования Дня города и Нового года с 2019 по 2021 годы.