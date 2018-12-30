СЕГОДНЯ 14:23 2018-12-30T14:23:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В США вновь заметили странный светящийся треугольник в небе, на этот раз неподалеку от американской военной базы в штате Огайо.

Так, в соцсетях появилось еще одно видео, на котором запечатлен объект треугольной формы. По словам автора этого ролика, «НЛО облетел окрестности минимум три раза», при этом его было очень сложно рассмотреть из-за излучаемого им света, пишет Express.

«В последнее время в Огайо все чаще наблюдают подобные НЛО», - отмечает издание.

При этом в комментариях к видео многие интернет-пользователи связали появление необычного объекта с инопланетянами, в то время как другие юзеры - с опытами на военной базе США.

В США вновь увидели НЛО около военной базы.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре появилась информация о том, что другой американец снял на видео похожие на НЛО шары в небе. Как тогда заметили интернет-пользователи, мужчине «повезло, что его не похитили инопланетяне».