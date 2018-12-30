2018-12-30T14:23:22+03:00
В мире

В США вновь увидели НЛО около военной базы

Неопознанный объект треугольной формы «облетел окрестности минимум три раза» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В США вновь увидели НЛО около военной базыВ США вновь увидели НЛО около военной базыФото: кадр с видео
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В США вновь заметили странный светящийся треугольник в небе, на этот раз неподалеку от американской военной базы в штате Огайо.

Так, в соцсетях появилось еще одно видео, на котором запечатлен объект треугольной формы. По словам автора этого ролика, «НЛО облетел окрестности минимум три раза», при этом его было очень сложно рассмотреть из-за излучаемого им света, пишет Express.

«В последнее время в Огайо все чаще наблюдают подобные НЛО», - отмечает издание.

При этом в комментариях к видео многие интернет-пользователи связали появление необычного объекта с инопланетянами, в то время как другие юзеры - с опытами на военной базе США.

В США вновь увидели НЛО около военной базы.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре появилась информация о том, что другой американец снял на видео похожие на НЛО шары в небе. Как тогда заметили интернет-пользователи, мужчине «повезло, что его не похитили инопланетяне».

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