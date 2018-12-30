Во Франции оценили ущерб пострадавшим от протестов «желтых жилетов»

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-30T15:06:57+03:00

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Во Франции подсчитали размер страховых выплат, полагающихся тем, чье имущество пострадало при протестах «желтых жилетов».

По предварительным данным, речь идет о 150-200 миллионах евро. Как заявили представители французских страховых компаний, именно такой ущерб был нанесен автовладельцам и собственникам ресторанов и магазинов во время погромов в Париже и других крупных городах страны. «Ущерб оценивается от 150 миллионов до 200 миллионов евро на сегодняшний день, <...> и невозможно сказать, что движение остановится», - пишет газета Journal du Dimanche..

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, акции «желтых жилетов» - граждан, выступающих против повышения цен на бензин, - начались во Франции еще 17 ноября. Так, 29 декабря состоялась седьмая общенациональная акция. Причем эти манифестации с самого начала сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями с полицией.