Роскомнадзор встретится с представителями Twitter в январе

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-30T15:10:06+03:00

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проведет встречу с представителями социальной сети Twitter в январе 2019 года. Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Да, после того, как мы направили им письмо-требование по 242-ФЗ, Twitter обратился с просьбой организовать встречу в январе», - сказал официальный представитель Роскомнадзора.

Напомним, что 17 декабря ведомство потребовало от Twitter и Facebook отчета об исполнении закона о локализации персональных данных. Он обязывает любые компании хранить и обрабатывать данные граждан только на территории России.

Ранее глава Роскомнадзора пояснял, что проверка социальных сетей пройдет во второй половине 2018 года. При этом Twitter проверят только на исполнение законодательства о локализации данных россиян. А у компании Facebook запросят отсутствие или наличие офиса на территории России, а также удаление противоправного контента.