2018-12-30T15:35:58+03:00
Политика

МИД России назвал абсурдом обвинения в публикации данных о сотрудниках Би-би-си

Департамент информации и печати воспринял как неудачную шутку первые спекуляции с обвинениями в адрес ведомства
Алена Басавина
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МИД России ответил на обвинение Би-би-сиМИД России ответил на обвинение Би-би-сиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обвинения со стороны Би-би-си в адрес Министерства иностранных дел России по поводу якобы раскрытия персональных данных корреспондентов являются абсурдными. Такую позицию опубликовало ведомства на своем сайте.

«Когда появились первые спекуляции с обвинениями в адрес МИД России в передаче в СМИ данных журналистов московского бюро «Би-Би-Си» (а об этом недвусмысленно заявляли корреспонденты «Би-Би-Си»), мы восприняли их как неудачную шутку в связи с их очевидной абсурдностью», - указано в сообщении.

МИД России подчеркнул, что регулярно призывает к созданию для журналистов комфортных условий работы и обеспечению их безопасности. Ведомство осуждает любые сайты, которые раскрывают личные данные представителей СМИ.

«Любое препятствование работе журналистов недопустимо», - указано в ответах британскому изданию.

Напомним, что ранее британская вещательная корпорация Би-би-си выразила тревогу и попросила российские власти расследовать инцидент с публикацией данных сотрудников ее бюро в Москве. Поименный список корреспондентов был опубликован на одном из популярных развлекательных порталов неизвестным пользователем.

На сайте корпорации было указано, что официальная жалоба была передала в МИД России. Однако позже официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что никакие жалобы на утечку данных не поступали. Она уточнила, что приходил запрос с вопросами от корреспондента, на который в департаменте дали ответы.

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