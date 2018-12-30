Российская семья погибла при столкновении легковушки и грузовика в Финляндии

СЕГОДНЯ 15:49 2018-12-30T15:49:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Финляндии семья из России погибла в серьезном ДТП. Двое взрослых и один ребенок скончались в результате столкновения легковушки и грузовика.

Как сообщает издание Yle, авария произошла неподалеку от города Оулу в минувшую субботу, 29 декабря.

Известно, что автомобиль с россиянами выехал на встречную полосу под колеса грузового транспорта. В результате мужчина и женщина 30 лет, а также ребенок умерли на месте до приезда медиков. Тело школьника обнаружили при разборе автомобиля.

В полиции отметили, что причиной аварии могла стать скользкая дорога. При этом осмотр показал, что зимние шины были в отличном состоянии.