Появилось новое видео испытаний «Авангарда»
Опубликовано очередное видео, сделанное во время испытаний комплекса «Авангард». В ролик вошли съемки, сделанные в Национальном центре управления обороной. Также в нем содержится захватывающий момент вылета из огненного пламени быстрой ракеты.
Появилось новое видео испытания "Авангарда".
Напомним, что Министерство обороны России провело в среду зачетные летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешных пуск ракеты комплекса «Авангард»,
Старт испытаниям дал Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, который прибыл в Национальный центр управления обороной.
Тестирование «Авангарда» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком произвели на полигоне Кура в Камчатском крае. В ходе полета он совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона.
Известно, что президент России после испытаний поблагодарил создателей «Авангарда» и участников мероприятия за отличную работу.