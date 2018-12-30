Появилось новое видео испытаний «Авангарда»

СЕГОДНЯ 16:11 2018-12-30T16:11:37+03:00

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Опубликовано очередное видео, сделанное во время испытаний комплекса «Авангард». В ролик вошли съемки, сделанные в Национальном центре управления обороной. Также в нем содержится захватывающий момент вылета из огненного пламени быстрой ракеты.

Появилось новое видео испытания "Авангарда".

Напомним, что Министерство обороны России провело в среду зачетные летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешных пуск ракеты комплекса «Авангард»,

Старт испытаниям дал Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, который прибыл в Национальный центр управления обороной.

Тестирование «Авангарда» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком произвели на полигоне Кура в Камчатском крае. В ходе полета он совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона.

Известно, что президент России после испытаний поблагодарил создателей «Авангарда» и участников мероприятия за отличную работу.