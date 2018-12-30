Лавров: вопрос о возможности переговоров Путина и Трампа в 2019 году надо адресовать США

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-30T16:14:11+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году. Как отметил дипломат, этот вопрос надо адресовать Вашингтону, так как в Москве уже неоднократно говорили о готовности к равноправному диалогу с Соединенными Штатами.

«Вопрос нужно адресовать Вашингтону. Наш президент и его представители неоднократно говорили, что мы готовы к таким переговорам в тот момент, когда к этому будет готов Вашингтон. Разумеется, на основе равноправия, взаимного уважения и взаимного учета интересов», - сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия 1».

Также глава МИД РФ высказался по поводу ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как подчеркнул министр, Москва сожалеет об отказе европейских стран поддержать сохранение данного соглашения. При этом он пообещал ответные меры, если в Европе разместят запрещенные ДРСМД ракеты США

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Вторая подобная встреча должна была состояться на полях саммита G20, который проходил 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе. Однако президент США в последний момент решил отменить переговоры.

Что касается ДРСМД, то ранее в декабре Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию в поддержку этого договора: против предложенного нашей страной документа проголосовали 46 стран, и еще 78 государств воздержались.