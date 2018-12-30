Лукашенко поздравил Путина с Новым годом и Рождеством

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-30T16:37:11+03:00

При этом белорусский лидер выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Россией

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В воскресенье, 30 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Новым годом и Рождеством. При этом он выразил уверенность в том, что дальнейшая кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства придаст серьезный импульс развитию российско-белорусских отношений.

«Республика Беларусь и РФ прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся», - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте главы соседнего государства. Также там отмечается, что воля белорусов и россиян к единению является «прочным основанием для интеграционного строительства и многопланового сотрудничества».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь белорусского президента рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», как Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало.

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