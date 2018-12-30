Медведев назначил замминистра строительства и ЖКХ

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-30T17:10:42+03:00

Эту должность занял Максим Егоров, который ранее был советником главы Минстроя

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 30 декабря, стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Максима Егорова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России.

«Назначить Егорова Максима Борисовича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», - говорится в распоряжении председателя правительства, текст которого опубликован на официальном сайте кабмина.

Стоит отметить, что ранее Егоров занимал должность советника главы министерства строительства и ЖКХ.

Кстати, как уточняется на сайте Минстроя РФ, теперь Максим Егоров будет курировать, в частности, мониторинг и анализ состояния сферы ЖКХ в нашей стране, вопросы государственно-частного партнерства в ЖКХ, капитального ремонта, ликвидации аварийного жилья, а также вопросы, связанные с реализацией федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».