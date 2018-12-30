2018-12-30T17:44:50+03:00
Политика

Медведев назначил замминистра экономического развития

Эту должность заняла Оксана Тарасенко, которая ранее была помощником главы МЭР
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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В воскресенье, 30 декабря, появилась информация о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового заместителя министра экономического развития России. Как стало известно, эту должность заняла Оксана Тарасенко, которая ранее была помощником главы МЭР.

«Назначить Тарасенко Оксану Валерьевну заместителем министра экономического развития Российской Федерации», - говорится в распоряжении председателя российского правительства, текст которого опубликован на официальном сайте кабинета министров.

СПРАВКА «КП»

Оксана Тарасенко работает в Минэкономразвития с 2015 года. Так, сначала она возглавляла департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, а с мая 2015 года руководила департаментом корпоративного управления. В июле же этого года Тарасенко стала помощником министра экономического развития России.

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