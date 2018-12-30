2018-12-30T18:08:39+03:00
В мире

У «Мисс Африка - 2018» во время церемонии награждения загорелся парик

Причем девушка не сразу обратила внимание на пламя [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
У «Мисс Африка - 2018» во время церемонии награждения загорелся парикУ «Мисс Африка - 2018» во время церемонии награждения загорелся парикФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В сети появилось видео, снятое на конкурсе красоты «Мисс Африка - 2018», проходившем в нигерийском городе Калабар. На записи запечатлен момент, как у победительницы - 24-летней Доркас Касинде, которая представляла Демократическую Республику Конго, загорелся парик прямо во время церемонии награждения.

На опубликованных кадрах видно, как на парик Касинде падают искры от пиротехнических устройств на сцене, после чего тот и вспыхивает. Причем, судя по ролику, девушка не сразу обратила внимание на пламя. Между тем ведущая церемонии и еще несколько человек сразу же поспешили ей на помощь и быстро потушили огонь.

afroglobetrotterafroglobetrotter
Во время награждения Мисс Африки 2019 у победительницы загорелись волосы
20 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Кстати, напомним об инциденте, произошедшем на международном конкурсе красоты Miss Grand International. Тогда, как сообщал сайт kp.ru, представительница Парагвая Клара Соса сразу после того, как услышала о своей победе, упала в обморок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
На Филиппинах двух россиян экстренно госпитализировали после ДТП
Медведев назначил замминистра экономического развития
Стало известно, где Порошенко встретит Новый год
Медведев назначил замминистра строительства и ЖКХ
Российская лыжница Непряева победила в гонке с раздельным стартом на «Тур де Ски»
Лукашенко поздравил Путина с Новым годом и Рождеством
Лавров: вопрос о возможности переговоров Путина и Трампа в 2019 году надо адресовать США
Появилось новое видео испытаний «Авангарда»
Российская семья погибла при столкновении легковушки и грузовика в Финляндии
МИД России назвал абсурдом обвинения в публикации данных о сотрудниках Би-би-си
Роскомнадзор встретится с представителями Twitter в январе
Во Франции оценили ущерб пострадавшим от протестов «желтых жилетов»
В США вновь увидели НЛО около военной базы
Путин не поздравил с Новым годом Петра Порошенко
В московском метро будут транслировать новогоднее поздравление президента