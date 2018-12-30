СЕГОДНЯ 18:08 2018-12-30T18:08:39+03:00

У «Мисс Африка - 2018» во время церемонии награждения загорелся парик Фото: кадр с видео

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В сети появилось видео, снятое на конкурсе красоты «Мисс Африка - 2018», проходившем в нигерийском городе Калабар. На записи запечатлен момент, как у победительницы - 24-летней Доркас Касинде, которая представляла Демократическую Республику Конго, загорелся парик прямо во время церемонии награждения.

На опубликованных кадрах видно, как на парик Касинде падают искры от пиротехнических устройств на сцене, после чего тот и вспыхивает. Причем, судя по ролику, девушка не сразу обратила внимание на пламя. Между тем ведущая церемонии и еще несколько человек сразу же поспешили ей на помощь и быстро потушили огонь.

afroglobetrotter Во время награждения Мисс Африки 2019 у победительницы загорелись волосы

Кстати, напомним об инциденте, произошедшем на международном конкурсе красоты Miss Grand International. Тогда, как сообщал сайт kp.ru, представительница Парагвая Клара Соса сразу после того, как услышала о своей победе, упала в обморок.