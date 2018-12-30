2018-12-30T18:27:03+03:00
Происшествия

На Филиппинах двух россиян экстренно госпитализировали после ДТП

Мотобайк, на котором ехали туристы, столкнулся с местным маршрутным такси
Дарья ИВАШКИНА
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Медицинская помощь на ФилиппинахМедицинская помощь на ФилиппинахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 30 декабря, в посольстве РФ на Филиппинах сообщили о ДТП, в результате которого пострадали двое россиян.

По данным дипмиссии, авария произошла в минувшую пятницу на острове Бохол: мотобайк, на котором ехали наши соотечественники, столкнулся с джипни - местным маршрутным такси. В итоге обоих граждан РФ пришлось срочно госпитализировать.

Также в диппредставительстве нашей страны подчеркнули, что после переговоров с филиппинской стороной посольству удалось урегулировать финансовый аспект. «Расходы на медицинское обслуживание наших граждан возьмет на себя местная компания-перевозчик. Состояние россиян удовлетворительное», - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Стоит отметить, что ДТП с участием российских туристов не редкость. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе этого года граждане РФ пострадали в серьезном дорожно-транспортном происшествии в турецкой Анталье. Тогда 13 человек не смогли вовремя вылететь домой.

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