2018-12-30T18:43:44+03:00
В мире

Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

В частности, канцлер ФРГ и президент Турции «договорились быть в тесном контакте» по процессу вывода войск США из арабской республики
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В воскресенье, 30 декабря, появилась информация о телефонном разговоре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как уточнили в Анкаре, в ходе состоявшейся бесед лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также последние события в Сирии.

«Они (Эрдоган и Меркель) обсудили наряду с вопросами двухсторонних отношений ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и проблему нелегальной миграции в Европу. Лидеры договорились быть в тесном контакте по итогам саммита в Стамбуле и по процессу вывода войск США из Сирии» - цитирует сообщение пресс-службы турецкого лидера РИА Новости.

Между тем представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц, комментируя состоявшиеся телефонные переговоры, подчеркнула, что в ходе беседы канцлер Германии отметила роль Турции в сирийском урегулировании и выразила надежду на то, что Анкара «отреагирует на заявленный вывод американских войск из Сирии, сохраняя сдержанность и осознавая ответственность».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 19 декабря стало известно о выводе американских войск из САР. При этом президент США Дональд Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России.

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