Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

СЕГОДНЯ 19:16 2018-12-30T19:16:34+03:00

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В воскресенье, 30 декабря, стало известно, что российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, который в настоящее время проходит в Санкт-Петербурге. Она не проиграла ни одной партии и по итогам 17-ти туров набрала 13,5 очка.

Второе место досталось Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана: у нее 13 очков. А третьей стала Лэй Тинцзе из Китая (12,5 очка).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российское гражданство Лагно получила летом 2014 года. Таким образом, шахматистка добилась права выступать за Россию, хотя у украинской стороны и были возражения.

СПРАВКА «КП»

Екатерина Лагно - двукратная чемпионка Европы по шахматам, а теперь еще и двукратная чемпионка мира по блицу. Кроме того, в 2014 году она стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.