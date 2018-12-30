2018-12-30T19:16:34+03:00
Спорт

Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

Второе место заняла иранка Сарасадат Хадемальшарьех
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Российская шахматистка Екатерина ЛагноРоссийская шахматистка Екатерина ЛагноФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 30 декабря, стало известно, что российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, который в настоящее время проходит в Санкт-Петербурге. Она не проиграла ни одной партии и по итогам 17-ти туров набрала 13,5 очка.

Второе место досталось Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана: у нее 13 очков. А третьей стала Лэй Тинцзе из Китая (12,5 очка).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российское гражданство Лагно получила летом 2014 года. Таким образом, шахматистка добилась права выступать за Россию, хотя у украинской стороны и были возражения.

СПРАВКА «КП»

Екатерина Лагно - двукратная чемпионка Европы по шахматам, а теперь еще и двукратная чемпионка мира по блицу. Кроме того, в 2014 году она стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Би-би-си настаивает, что направляла жалобу в МИД РФ
Побережье Курил завалило селедкой
Торговый центр "Мега Химки" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Российский лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на этапе «Тур де Ски»
Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
На Филиппинах двух россиян экстренно госпитализировали после ДТП
У «Мисс Африка - 2018» во время церемонии награждения загорелся парик
Медведев назначил замминистра экономического развития
Стало известно, где Порошенко встретит Новый год
Медведев назначил замминистра строительства и ЖКХ
Российская лыжница Непряева победила в гонке с раздельным стартом на «Тур де Ски»
Лукашенко поздравил Путина с Новым годом и Рождеством
Лавров: вопрос о возможности переговоров Путина и Трампа в 2019 году надо адресовать США
Появилось новое видео испытаний «Авангарда»
Российская семья погибла при столкновении легковушки и грузовика в Финляндии
МИД России назвал абсурдом обвинения в публикации данных о сотрудниках Би-би-си
Роскомнадзор встретится с представителями Twitter в январе
Во Франции оценили ущерб пострадавшим от протестов «желтых жилетов»
В США вновь увидели НЛО около военной базы
Путин не поздравил с Новым годом Петра Порошенко
В московском метро будут транслировать новогоднее поздравление президента