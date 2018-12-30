Би-би-си настаивает, что направляла жалобу в МИД РФ

СЕГОДНЯ 20:09 2018-12-30T20:09:32+03:00

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Британская телерадиовещательная компания Би-би-си настаивает на том, что в минувшую субботу, 29 декабря, направляла в МИД РФ жалобу. При этом там подчеркнули, что речь идет об электронном послании, в котором «было выражено беспокойство» в связи с публикацией личных данных корреспондентов корпорации, работающих в Москве.

«Электронное письмо было подписано Джейми Энгасом, директором международной службы Би-би-си. Помимо этого в МИД России был направлен запрос дать официальный комментарий для новостных сообщений на сайте Би-би-си», - заявили в пресс-службе вещательной корпорации ТАСС.

Между тем на странице официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой в Facebook размещены уже две публикации, в которых говорится о том, что никаких жалоб в дипведомство не поступало. При этом, как сообщал сайт kp.ru, дипломат заметила, что МИД получил от Би-би-си только просьбу прокомментировать ситуацию, что сотрудники министерства «очень оперативно и сделали».