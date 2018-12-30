2018-12-30T20:35:27+03:00
Общество

Умер режиссер Ринго Лэм - создатель культовых боевиков с Ван Даммом и Джеки Чаном

О том, что умер режиссер Ринго Лэм, сообщили китайские СМИ
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Режиссер Ринго ЛэмРежиссер Ринго ЛэмФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 30 декабря, появилась информация о том, что умер режиссер Ринго Лэм. Как стало известно, он скончался в своем доме, находящемся в китайском городе Ма Он-Шане, в возрасте 63 лет.

По некоторым данным, жена кинематографиста вызвала скорую помощь после того, как не смогла разбудить своего супруга. Однако прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть режиссера.

Как пишет South China Morning Post, у Лэма не было никаких серьезных заболеваний, однако в последние дни он болел гриппом и принимал лекарства без консультации врачей.

СПРАВКА «КП»

Ринго Лэм - режиссер таких культовых боевиков, как «В аду», «Максимальный риск» и «Репликант» с Жан-Клодом Ван Даммом. Кроме того, он снял комедийный боевик «Близнецы-драконы», в котором сыграл Джеки Чан. Также кинематографист известен фильмами «Город в огне», «Полный контакт» и «Общая тревога».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака
На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%
На Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана
Президент Бразилии пообещал перенести посольство страны в Иерусалим
Би-би-си настаивает, что направляла жалобу в МИД РФ
Побережье Курил завалило селедкой
Торговый центр "Мега Химки" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу
Российский лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на этапе «Тур де Ски»
Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
На Филиппинах двух россиян экстренно госпитализировали после ДТП
У «Мисс Африка - 2018» во время церемонии награждения загорелся парик
Медведев назначил замминистра экономического развития
Стало известно, где Порошенко встретит Новый год
Медведев назначил замминистра строительства и ЖКХ
Российская лыжница Непряева победила в гонке с раздельным стартом на «Тур де Ски»
Лукашенко поздравил Путина с Новым годом и Рождеством
Лавров: вопрос о возможности переговоров Путина и Трампа в 2019 году надо адресовать США
Появилось новое видео испытаний «Авангарда»
Российская семья погибла при столкновении легковушки и грузовика в Финляндии
МИД России назвал абсурдом обвинения в публикации данных о сотрудниках Би-би-си
Роскомнадзор встретится с представителями Twitter в январе
Во Франции оценили ущерб пострадавшим от протестов «желтых жилетов»
В США вновь увидели НЛО около военной базы
Путин не поздравил с Новым годом Петра Порошенко
В московском метро будут транслировать новогоднее поздравление президента