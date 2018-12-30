Умер режиссер Ринго Лэм - создатель культовых боевиков с Ван Даммом и Джеки Чаном

СЕГОДНЯ 20:35 2018-12-30T20:35:27+03:00

О том, что умер режиссер Ринго Лэм, сообщили китайские СМИ

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В воскресенье, 30 декабря, появилась информация о том, что умер режиссер Ринго Лэм. Как стало известно, он скончался в своем доме, находящемся в китайском городе Ма Он-Шане, в возрасте 63 лет.

По некоторым данным, жена кинематографиста вызвала скорую помощь после того, как не смогла разбудить своего супруга. Однако прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть режиссера.

Как пишет South China Morning Post, у Лэма не было никаких серьезных заболеваний, однако в последние дни он болел гриппом и принимал лекарства без консультации врачей.

СПРАВКА «КП»

Ринго Лэм - режиссер таких культовых боевиков, как «В аду», «Максимальный риск» и «Репликант» с Жан-Клодом Ван Даммом. Кроме того, он снял комедийный боевик «Близнецы-драконы», в котором сыграл Джеки Чан. Также кинематографист известен фильмами «Город в огне», «Полный контакт» и «Общая тревога».