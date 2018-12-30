2018-12-30T21:20:22+03:00
Происшествия

На Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана

Опасную зону было решено расширить до четырех километров
Дарья ИВАШКИНА
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На Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулканаНа Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулканаФото: REUTERS
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В воскресенье, 30 декабря, власти Индонезии повысили уровень опасности до третьего по четырехбалльной шкале из-за извержения вулкана Агунг на острове Бали. Как заявили в Центре по предотвращению вулканических и геологических катастроф, опасную зону было решено расширить до четырех километров.

«Уровень опасности повышен до третьего, опасная зона расширена до четырех километров», - говорится в сообщении индонезийского ведомства.

При этом руководство Страны тысячи островов порекомендовало туристам и местным жителям не приближаться к месту извержения вулкана.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре стало известно об извержении вулкана Анак-Кракатау, находящегося в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра. Предположительно, оно и спровоцировало разрушительное цунами, жертвами которого стали не менее 373 человек.

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