Юнкер обвинил глав стран ЕС в "вопиющем лицемерии"

СЕГОДНЯ 23:01 2018-12-30T23:21:00+03:00

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Лидеры стран Евросоюза проявляют лицемерие в вопросе усиления внешних границ объединения. Такое мнение высказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он отметил, что главы стран и правительств ЕС требуют в течение последних двух лет улучшения охраны внешних границ, но сейчас стали проявлять сомнения.

"То это вмешательство в национальный суверенитет, то все развивается слишком быстро, и цифры слишком высоки. Это вопиющее лицемерие", - цитирует слова Юнкера бельгийская газета Het Laatste Nieuws.

Он подчеркнул, что Европа не может так работать, и необходимо быстро действовать в этом вопросе, чтобы "действительно взять под контроль внешние границы ЕС".

Его высказывание связано с тем, что в сентябре этого года ЕК предложила предоставить в распоряжение европейского пограничного агентства Frontex до 2020 года постоянный резервный контингент численностью 10 тысяч человек. Это примерно на 8,5 тысяч человек больше, чем сейчас. Некоторые страны Евросоюза раскритиковали эту инициативу.