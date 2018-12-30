2018-12-30T23:21:00+03:00
Политика

Юнкер обвинил глав стран ЕС в "вопиющем лицемерии"

Глава Еврокомисии призвал работать быстро, чтобы взять внешние границы под контроль
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.Фото: REUTERS
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Лидеры стран Евросоюза проявляют лицемерие в вопросе усиления внешних границ объединения. Такое мнение высказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он отметил, что главы стран и правительств ЕС требуют в течение последних двух лет улучшения охраны внешних границ, но сейчас стали проявлять сомнения.

"То это вмешательство в национальный суверенитет, то все развивается слишком быстро, и цифры слишком высоки. Это вопиющее лицемерие", - цитирует слова Юнкера бельгийская газета Het Laatste Nieuws.

Он подчеркнул, что Европа не может так работать, и необходимо быстро действовать в этом вопросе, чтобы "действительно взять под контроль внешние границы ЕС".

Его высказывание связано с тем, что в сентябре этого года ЕК предложила предоставить в распоряжение европейского пограничного агентства Frontex до 2020 года постоянный резервный контингент численностью 10 тысяч человек. Это примерно на 8,5 тысяч человек больше, чем сейчас. Некоторые страны Евросоюза раскритиковали эту инициативу.

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