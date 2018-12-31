В Канаде товарный поезд протаранил лекгковой автомобиль

СЕГОДНЯ 02:51 2018-12-31T02:51:13+03:00

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В канадском городе Лэнгли (провинция Британская Колумбия) легковой автомобиль оказался на рельсах и столкнулся с товарным поездом. В результате погибла пожилая пара, находившаяся в машине.

Состав ударился в авто и тащил его по рельсам, пока машинисту не удалось затормозить. Прибывшие на место спасатели пытались вытащить пожилых людей из машины и оказать им помощь, но пострадавшие скончались.

Как передает телеканал CTV, неизвестно, почему авто оказалось на железнодорожных путях в момент приближения состава. Шлагбаумы при этом были опущены, и водитель видел предупреждающие сигналы. Также следствие установит, почему автомобиль застрял перед идущим поездом на рельсах. Возраст и личность жертв пока не известны.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 27 декабря маршрутка полная пассажиров и поезд столкнулись на железнодорожных путях в петербургском Кудрово. Состав протаранил автомобиль, пятеро пострадали, в том числе маленький ребенок.