Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 03:22 2018-12-31T03:22:25+03:00

Российский дипломат напомнил, что в 1985 году Соединенные Штаты также покидали организацию почти на 20 лет

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Выход США из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) плохо отразится на многостороннем гуманитарном сотрудничестве. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ЮНЕСКО, посол Александр Кузнецов.

Он отметил, что выход Соединенных Штатов не является сенсацией, поскольку о своем решении покинуть организацию Вашингтон объявил еще осенью 2017 года.

"В тот момент мы выразили сожаление по поводу этого шага, который, несомненно, наносит ущерб многостороннему гуманитарному сотрудничеству и принципу универсальности ЮНЕСКО как организации системы ООН", - сказал Кузнецов в интервью ТАСС.

По словам постпреда РФ в ЮНЕСКО, "это не первый случай такого рода". В 1985 году штаты также выходили из организации и снова вступили в нее почти через 20 лет.

"Но это не помешало ЮНЕСКО успешно решать свои задачи. Нет сомнений в том, что так будет и на этот раз", - уверен дипломат