2018-12-31T04:37:51+03:00
Политика

Шойгу: "Наша армия остается самой современной и боеспособной"

Министр обороны РФ поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: пресс-служба МинобороныМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: пресс-служба Минобороны
Изменить размер текста:

Российская армия регулярно получает на вооружение новейшие образцы вооружения и военной техники, а также активно совершенствует боевую подготовку войск. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих с наступающим Новым годом.

"Наша армия остаётся самой современной и боеспособной, что даёт твёрдую гарантию независимости и безопасности страны", - подчеркнул глава ведомства в своем видеообращении, распространенном Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что военные вносят существенный вклад в укрепление обороноспособности страны. Своим добросовестным исполнением воинского долга каждый день они повышают престиж Вооруженных сил. Министр отметил, что Россия значительно продвинулись в социальном обеспечении военнослужащих, их семей и ветеранов.

Также с наступающим праздником глава Минобороны поздравил кадетов, суворовцев, воспитанниц и юнармейцев, и пожелал им в будущем важных свершений, ярких проектов и событий. А всем военным и ветеранам пожелал счастья, крепкого здоровья и новых достижений на благо Вооруженных сил страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве центр в новогоднюю ночь перекроют из-за фейерверка
Сирийские курды назвали условие, при котором сложат оружие
Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с оградой особняка Обамы
Умер замминистра транспорта РФ Сергей Аристов
Сенатор рассказал о паузе в выводе войск США из Сирии
Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО
В Канаде товарный поезд протаранил лекгковой автомобиль
Великобритания после Brexit откроет свои военные базы в Азии и Карибском регионе
Трамп передумал строить стену на границе с Мексикой
Канцлер Австрии назвал условия отмены санкций против России
Во Флориде во время драки в торговом центре пострадали 18 человек
Солист группы Seventeen скорбит по погибшей во время цунами жене в соцсетях
Юнкер обвинил глав стран ЕС в "вопиющем лицемерии"
В Египте нашли саркофаги римского периода
Торговый центр «Мега Химки» возобновил работу после эвакуации
Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака
На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%
На Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана
Президент Бразилии пообещал перенести посольство страны в Иерусалим
Умер режиссер Ринго Лэм - создатель культовых боевиков с Ван Даммом и Джеки Чаном
Би-би-си настаивает, что направляла жалобу в МИД РФ
Побережье Курил завалило селедкой