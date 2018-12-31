Шойгу: "Наша армия остается самой современной и боеспособной"

СЕГОДНЯ 04:37 2018-12-31T04:37:51+03:00

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Российская армия регулярно получает на вооружение новейшие образцы вооружения и военной техники, а также активно совершенствует боевую подготовку войск. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих с наступающим Новым годом.

"Наша армия остаётся самой современной и боеспособной, что даёт твёрдую гарантию независимости и безопасности страны", - подчеркнул глава ведомства в своем видеообращении, распространенном Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что военные вносят существенный вклад в укрепление обороноспособности страны. Своим добросовестным исполнением воинского долга каждый день они повышают престиж Вооруженных сил. Министр отметил, что Россия значительно продвинулись в социальном обеспечении военнослужащих, их семей и ветеранов.

Также с наступающим праздником глава Минобороны поздравил кадетов, суворовцев, воспитанниц и юнармейцев, и пожелал им в будущем важных свершений, ярких проектов и событий. А всем военным и ветеранам пожелал счастья, крепкого здоровья и новых достижений на благо Вооруженных сил страны.