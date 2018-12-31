В Москве центр в новогоднюю ночь перекроют из-за фейерверка

СЕГОДНЯ 05:46 2018-12-31T05:46:44+03:00

Центр Москвы в ночь на 1 января зароют из-за фейерверка Фото: Иван МАКЕЕВ

Большой Москворецкий мост от улицы Балчуг в сторону улицы Варварка будет закрыт с 14.00 31 декабря до 02.00 1 января

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В новогоднюю ночь из-за праздничного фейерверка будет перекрыт центр Москвы. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.

Закрыты для движения транспорта 31 декабря с 23.50 до 00.10 1 января будут Большой Москворецкий мост, Москворецкая набережная до пересечения с Китайгородским проездом, Москворецкая улица, площадь Васильевский спуск, Кремлевская набережная, Софийская набережная, Раушская набережная.

А участок Большого Москворецкого моста от улицы Балчуг в сторону улицы Варварка будет закрыт с 14.00 31 декабря до 02.00 1 января. Первого января 2019 года с 00.50 до 01.10 перекроют:

улицу Федосьино от дома 10 до дома 19,

Вологодский проезд от Хотьковской улицы до дома 97 корпуса один,

Ходынское поле, улицу Академика Глушко от улицы Поляны до бульвара Дмитрия Донского,

бульвар Дмитрия Донского от улицы Академика Глушко до дома 16 по бульвару Дмитрия Донского,

Проектируемый проезд №5562 от Проектируемого проезда №6455 до Валуевского шоссе,

Физическую улицу от Калужского шоссе до Солнечной улицы и Центральную улицу от дома 26 до Солнечной улицы.