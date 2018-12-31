Сирийских детей с Новым годом поздравил Дед Мороз

СЕГОДНЯ 06:14 2018-12-31T06:14:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На пункте пропуска из Идлибской зоны деэскалации сирийских детей с Новым годом 31 декабря поздравлял Дед Мороз. Об этом рассказал представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Игорь Привалов.

По его словам, российский офицер, представляющий Центр, в костюме русского сказочного волшебника пожелал маленьким сирийцам вырасти сильными и здоровыми, и никогда больше не знать войны.

"Сегодня для детей мы привезли новогодние подарки, в которых много сладостей - пастила, орехи в глазури, варенье, печатные пряники, так что мы надеемся, что порадуем детей, и они будут счастливы, потому что в этой ситуации мы можем внести хоть какую-то лепту в их тяжелую судьбу", - цитирует слова Привалова РИА Новости.

Он отметил, что на пункте пропуска из Идлибской зоны беженцы проходят обязательный медосмотр и получают лекарства. Зачастую детям бывает нужна медицинская помощь.