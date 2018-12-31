2018-12-31T07:22:34+03:00
В мире

Суд продлил арест экс-главе Nissan Карлосу Гону до 11 января 2019 года

Ранее суд отпустил на свободу под залог его ближайшего соратника Грега Келли
Юлия ДИВЕЕВА
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Бывший глава Nissan Карлос ГонБывший глава Nissan Карлос ГонФото: REUTERS
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Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон и дальше будет находиться под стражей в тюрьме предварительного заключения. Токийский окружной суд 31 декабря продлил его заключение еще на 10 дней до 11 января 2019 года.

Срок ареста Гона истекал 1 января. До этого содержание под стражей ему продлевали 23 декабря. Экс-главу автомобильной компании обвиняют в том, что она переписывал на счета корпорации свои личные потери от финансовых операций. Таким образом он мог нанести ущерб компании в размере более 1,8 млрд иен (более 16 миллионов долларов).

При этом 25 декабря суд отпустил бывшего члена совета директоров Nissan, одного из ближайших соратников Гона Грега Келли под залог в размере 70 миллионов иен (около 636 тысяч долларов).

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Гон и Келли были арестованы 19 ноября. По данным токийской прокуратуры, Гон занижал собственные доходы для уклонения от уплаты налогов. 25 ноября появилась информация о том, что бывший глава автоконцерна отрицает все обвинения в свой адрес

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