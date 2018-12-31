Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму

СЕГОДНЯ 07:37 2018-12-31T07:37:28+03:00

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Глава Китая Си Цзиньпин в понедельник, 31 декабря, направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю наступающего Нового года.

Как сообщает агентство «Синьхуа», китайский лидер выразил надежду на продолжение развития взаимоотношений Пекина и Москвы.

«Я желаю продолжить взаимодействие с вами в едином ключе ради непрерывного прогресса в развитии наших двусторонних отношений по всем направлениям, ради счастья народов двух стран», - написал Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что в уходящем году Россия и Китай сделали множество успешных шагов для укрепления взаимного доверия. Особо он отметил сотрудничество двух государств на международной арене и в регионе, которое «оказывает воздействие на обеспечение справедливости во всем мире».

Напомним, что 30 декабря Владимир Путин также поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с наступающим Новым городом и Праздником весны.

«Отношения всеобъемлющего доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня», – написал в телеграмме российский лидер.

Владимир Путин также указал на развитие содержательного политического диалога, динамичный рост двустороннего товарооборота, успешный старт годов межрегионального сотрудничества, а также «хорошую отдачу» от координации усилий Москвы и Пекина в решении актуальных региональных и глобальных проблем.

Он напомнил, что следующий год пройдет под знаком 70 летия установления дипломатических отношений России и Китая. Владимир Путин пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, счастья и успехов, а всему китайскому народу – благополучия и процветания.